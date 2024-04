L’albero caduto nella notte tra sabato e domenica sulla Statale Regina si è trasformato in una nuova emergenza per la viabilità sul lago. Sulla strada, tra Argegno e Colonno, rimarrà in vigore il senso unico alternato almeno fino domani. L’incertezza sulla riapertura è legata alla necessità di verificare la condizione della rete paramassi e della parete rocciosa dopo che la pianta è precipitata sulla carreggiata.

La strada, inizialmente chiusa completamente al traffico, dal primo pomeriggio di ieri è stata riaperta con una sola corsia, lungo la quale si procede a senso unico alternato regolato da semaforo. Inevitabili le ripercussioni per la viabilità, già abitualmente complicata sulla statale del lago. In corrispondenza del cantiere e della restrizione della carreggiata si sono registrati rallentamenti e code, in particolare nelle ore di punta.



’ennesima emergenza sulla Regina è iniziata attorno alle 4.30 della notte tra sabato e domenica quando, a causa del maltempo, un grosso albero è caduto sulla strada. La pianta ha colpito un’auto in transito, rimasta schiacciata. Fortunatamente illeso il conducente, un 23enne che nonostante lo spavento non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. La linea elettrica è stata danneggiata e la viabilità è stata interrotta completamente per permettere le operazioni di pulizia della sede stradale e gli accertamenti. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Menaggio e Centro Valle Intelvi, l’autoscala di Como e l’autogrù del comando di Sondrio assieme ai tecnici Enel, alle squadre Anas. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Menaggio.

Nel primo pomeriggio, è stata riaperta una corsia e al momento la statale, tra Argegno e Colonno è ancora aperta solo a senso unico alternato. Nella giornata di oggi, le squadre dell’Anas hanno proseguito gli interventi di pulizia della strada e della parete della montagna. Domani sono attesi i rocciatori per verificare le condizioni della rete paramassi, che sarebbe stata danneggiata dalla caduta dell’albero. Solo al termine della sistemazione della struttura e delle verifiche delle condizioni si sicurezza sarà possibile riaprire entrambe le corsie della Regina. La speranza è che l’intervento possa essere completato già domani, ma è impossibile al momento stabilire con certezza i tempi di ripristino della viabilità.