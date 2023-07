I carabinieri di Cantù, in collaborazione con la Polizia Locale e un’unità dei Carabinieri cinofili di Casatenovo accompagnati dal pastore tedesco Jimmi, nella serata di ieri hanno rafforzato i controlli per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, il consumo di alcolici e i reati predatori in città.

Nel corso della serata sono state controllate più di 150 persone, oltre a 35 veicoli, ed è stato effettuato un arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’arrestato è un 19enne pluripregiudicato trovato in possesso di 35 grammi di hashish divisa in dosi, 590 euro in contanti, un bilancino di precisione e dei telefoni cellulari.

Nel corso della serata, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche un coltello a serramanico di circa 20 centimetri e degli involucri con circa 10 grammi di hashish abbandonati sulla scalinata della Parrocchia San Paolo.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’impiego di personale in divisa e in borghese.