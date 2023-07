Ticino, incendio in un’abitazione. E’ accaduto questa notte poco prima dell’1.30 quando è scoppiato un incendio in un’abitazione in ristrutturazione disabitata in Strada dala Travèrsa ad Anzonico (frazione di Faido).

Stando a una prima ricostruzione e per cause ancora da stabilire, il rogo ha preso avvio dall’ultimo piano e in breve tempo le fiamme hanno intaccato la parte superiore dell’edificio, distruggendo completamente il tetto. L’incendio ha inoltre danneggiato parte di un’abitazione attigua. A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione di una quindicina di persone dalle abitazioni vicine.

Sul luogo, oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i pompieri di Faido e i pompieri di Biasca, che in breve tempo hanno domato le fiamme. Non si segnalano persone ferite o intossicate, ingenti i danni.