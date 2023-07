Primo esodo estivo sull’autostrada A9. Giornata di traffico intenso sulla A9 con code e pesanti rallentamenti in particolare alla barriera di Como-Grandate. Primo weekend estivo all’insegna del traffico sull’autostrada dei laghi. Una giornata da bollino giallo – traffico intenso – con lunghe code in entrata al casello di Grandate, e in dogana dalla Svizzera, come segnata il sito di Autostrade per l’Italia. Con il mese di luglio ha inizio ufficialmente l’esodo estivo dei vacanzieri del Nord Europa, pronti a scegliere il mare e i laghi italiani.

Traffico congestionato anche tra Como Monte Olimpino e Como Grandate e – come detto – tra Lago di Como e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera. Turisti in arrivo infatti da Germania, Olanda, Svizzera, Francia e che oggi si sono pazientemente incolonnati in autostrada, in direzione sud, pronti a partire per le vacanze.

Lunghe code in mattinata, ma anche nel pomeriggio con traffico intenso al casello. E non è andata meglio in Svizzera: nel primo pomeriggio la viabilità in tempo reale dal sito del Touring club svizzero segnalava traffico congestionato attraverso il tunnel del San Gottardo e poi tra Chiasso-Centro e la dogana di Brogeda, con un lungo serpentone di auto in coda verso le località turistiche.

L’estate sta per entrare nel vivo e il traffico in ingresso in Italia dalla Svizzera comincia ad aumentare. L’Ufficio federale delle strade (Ustra) ha lanciato l’allarme sulle previsioni del traffico per quest’estate.

“Da inizio luglio a metà settembre i flussi vacanzieri causeranno lunghe code e forti disagi alla circolazione, soprattutto in coincidenza dei fine settimana dal venerdì alla domenica sugli assi nord-sud attraverso le gallerie del San Gottardo e del San Bernardino (A2 e A13)”, si legge nella nota diffusa dall’ufficio federale.

Il mese di luglio si conferma dunque l’inizio dell’esodo estivo dei vacanzieri del Nord Europa ma sono numerosi anche i viaggiatori del weekend. Le prossime date da tenere sotto controllo per chi dovrà partire per le vacanze sono il 15-16 luglio quando è previsto bollino rosso – traffico intenso con possibile criticità – così come per i restanti fine settimana del mese.

Intanto, tornando ai vacanzieri in viaggio domani, saranno alle prese con l’ondata di caldo africano. Previste temperature torride per buona parte della prossima settimana. Sul Lario, secondo i meteorologi di 3Bmeteo, il termometro supererà i 35 gradi.