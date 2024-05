Una decina di giorni fa la fine dell’incubo con la chiusura del cantiere in galleria sull’autostrada A9, ma continuano diversi lavori sul tratto e comportano numerose chiusure.

Dalle 21 di questa sera fino alle 4 di domani mattina il tratto tra Chiasso uscita merci e Chiasso, in direzione Svizzera, sarà chiuso per i veicoli merci. Limitazione che si ripeterà negli stessi orari fino a martedì 21 maggio. Chiusa al traffico da questa sera alle 22 fino alle 5 di domani mattina anche l’entrata di Como Centro in entrambe le direzioni: il blocco per consentire interventi di finalizzazione dell’impiantistica della galleria San Fermo.

In questa settimana le chiusure saranno anche diurne. A causarle lavori sul tratto autostradale. Martedì 21 maggio, dalle 4 del mattino fino alle 14, sarà chiusa l’entrata di Lomazzo nord per chi procede in direzione Svizzera e quella di Fino Mornasco in entrambe le direzioni.