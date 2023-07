Una navetta diretta da Argeno a Pigra per sopperire all’assenza della funivia che collega i due centri affacciati sul Lago e per la quale si sta ancora cercando un gestore.

Il via del collegamento è avvenuto un po’ in sordina lo scorso weekend, ma ora il direttore dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, Daniele Colombo, in accordo con l’amministrazione comunale, rilancia l’iniziativa e conferma: “la navetta sarà sicuramente attiva durante tutti i weekend di luglio. Se poi avremo buoni riscontri, la metteremo a disposizione di cittadini e turisti fino al 10 settembre. Noi vorremmo rendere un servizio utile alla comunità per tutta l’estate.”

La navetta, che avrà come punto di partenza e ritorno la stazione della funicolare, effettuerà quattro corse al giorno per senso di marcia, in orari compresi tra le 08.30 e le 18.05. Il servizio è gratuito.

La navetta andrà ad integrare il normale servizio di trasporto pubblico che collega Argegno a Pigra via San Fedele Intelvi, che continuerà ad effettuare regolare servizio e che garantirà il collegamento tra i due comuni tutti i giorni della settimana.

ORARI NAVATTA INTEGRATIVA

Da Argegno a Pigra: 08.30, 10.30, 14.30, 16.30 (durata corsa 35 minuti)

Da Pigra ad Argegno: 09.30 – 11.30 – 15.30 – 17.30 (durata corsa 35 minuti)