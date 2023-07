Città dove le strade sono corsie per gare e mancato funzionamento dell’ascensore in stazione: sono queste le segnalazioni di Democrazia Partecipata a Erba.

La lista civica guidata da Doriano Torchio ha sottoposto diverse interpellanze all’Amministrazione Comunale sottolineando come in città ci siano strade in cui le auto procedono contromano in sensi unici, altre in cui procedono invece a velocità elevata e hanno sottolineato il poco rispetto degli automobilisti per i pedoni e dei semafori. Le maggiori criticità sono state segnalate in Via Leopardi. Per sopperire a tali problematiche viene richiesta l’introduzione del limite dei 30 km/h nel centro cittadino e la riduzione delle corsie o l’introduzione di limitatori longitudinali per contenere la velocità dei mezzi.

Per quanto riguarda l’ascensore in stazione, è stato segnalato come il protrarsi del mancato funzionamento stia rendendo inaccessibili, soprattutto a portatori di handicap e persone con difficoltà di deambulazione, i servizi che l’associazione “Lo Snodo” mette a disposizione della cittadinanza.