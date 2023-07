La Pallacanestro Cantù ha ingaggiato il primo americano in vista della prossima stagione. Con la speranza che possa essere davvero decisivo per la scalata alla serie A, cosa che non è riuscita ai suoi predecessori. Scelte sbagliate da parte della dirigenza che hanno portato per il terzo anno consecutivo la formazione brianzola ad essere relegata in A2. Il prescelto, con l’auspicio che almeno questo giro la decisione sia stata azzeccata, è Salomon Young, di ruolo ala forte.

Nato il 22 aprile del 1998 a Sacramento, in California, Young è reduce da un campionato al Bamberg, in Germania. Una stagione chiusa con 9,3 punti e 4,8 rimbalzi di media a gara. Il giocatore statunitense ha inoltre raggiunto con la formazione tedesca i quarti di finale di Fiba Europe Cup, in cui ha fatto registrare 6,4 punti e 4,8 rimbalzi di media a match.