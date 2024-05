La Pallacanestro Cantù dopo aver superato nei quarti di finale playoff Cividale, si prepara ad affrontare le sfide di semifinale contro Udine. Le prime due gare della serie sono in programma a Desio domenica 19 maggio alle ore 18 e martedì 21 alle 20.30. La società brianzola ha predisposto la prevendita dei tagliandi.

PRELAZIONE ABBONATI

Gli abbonati potranno acquistare in anticipo, e a un prezzo agevolato, sfruttando la prelazione esclusiva. La biglietteria della sede di via Como 216 esclusivamente per la prelazione nei giorni di mercoledì 15 maggio e giovedì 16, dalle ore 17 alle 19.30. Online è già possibile confermare il proprio posto. Per usufruire della scontistica per gli abbonati, durante la fase di acquisto sarà necessario inserire il codice T-LITE, presente sul retro delle tessere. Chi non riuscirà ad acquistare il proprio biglietto con questi metodi, può scrivere una mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com.

VENDITA NON ABBONATI

La vendita liberà partirà invece venerdì 17 maggio, sempre online su VivaTicket e in sede a Cantù dalle ore 17 alle 19.30 di venerdì oppure sabato 18 dalle ore 10 alle 12.30. Infine, la biglietteria del PalaDesio aprirà per Gara 1 di domenica 19 maggio alle ore 16.30 e per Gara 2 di martedì 21 maggio alle 19.

PREZZI PER GLI ABBONATI

Prezzi Pack 2 partite – (Gara 1 e Gara 2)

II Anello e Curva € 20,00 – € 15,00*

Gradinata I Anello € 30,00 – € 22,00*

Tribuna I Anello € 40,00 – € 32,00*

Parterre € 80,00 (acquistabili solo in biglietteria)

Prezzi 1 partita – (Gara 1 oppure Gara 2)

II Anello e Curva € 13,00 – € 10,00*

Gradinata I Anello € 18,00 -€ 14,00*

Tribuna I Anello € 25,00 – € 20,00*

Parterre € 50,00 (acquistabili solo in biglietteria)

PREZZI PER I NON ABBONATI

Prezzi Pack 2 partite (Gara 1 e Gara 2)

II Anello e Curva € 25,00 – € 18,00*

Gradinata I Anello € 35,00 -€ 27,00*

Tribuna I Anello € 50,00 – € 40,00*

Parterre € 100,00 (acquistabili solo in biglietteria)

Prezzi 1 partita (Gara 1 oppure Gara 2)

II Anello e Curva € 14,00 – € 10,00*

Gradinata I Anello € 20,00 -€ 15,00*

Tribuna I Anello € 27,00 – € 22,00*

Parterre € 55,00 (acquistabili solo in biglietteria)

*I ridotti sono validi per gli Under 14 e gli Over 70.