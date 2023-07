Avviato da Aprica, in accordo con l’amministrazione comunale di Como, il servizio di ritiro a domicilio dei pannolini e pannoloni, per facilitare il corretto smaltimento di questa tipologia di rifiuti sanitari.



La società del Gruppo A2A ha contattato le utenze identificate dal Comune, alle quali verrà consegnata una dotazione annuale di 100 sacchetti azzurri per la raccolta di pannolini e pannoloni. I sacchi potranno essere ritirati anche nella sede di Aprica in via Manzoni a Montano Lucino.

Le raccolte saranno effettuate due volte alla settimana, secondo il calendario di prelievo fornito alle famiglie interessate, in aggiunta al consueto giorno dedicato alla raccolta dell’indifferenziato. Tutti coloro che presentano i requisiti necessari alla fruizione di questo servizio gratuito, possono rivolgersi al Settore Ambiente del Comune di Como, dove il personale dedicato potrà fornire tutte le informazioni necessarie e offrire assistenza nel processo di registrazione.



La società ricorda infine che, oltre al servizio attivato, per chi avesse necessità è possibile anche continuare ad accedere a un apposito contenitore al centro di raccolta di via Stazzi o conferire questi rifiuti all’isola informatizzata di Tavernola.

Per avere ulteriori informazioni sui servizi di Aprica, è possibile consultare la sezione dedicata ai cittadini sul sito www.apricaspa.it e sull’App PULIamo.