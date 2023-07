Notati da un passante mentre rubavano una bicicletta da corsa di elevato valore, tre giovani di 18, 19 e 25 anni sono stati fermati dalla polizia. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti la notte scorsa in via Alciato, dopo la segnalazione del possibile furto in corso. In base a quanto accertato dai poliziotti i tre giovani, due tunisini e un marocchino, irregolari sul territorio e senza fissa dimora, con un sasso e arnesi da scasso avrebbero rotto la grossa catena messa dal proprietario della bicicletta per portare via il mezzo. I tre sono stati fermati e portati in questura.

Al termine degli accertamenti, dopo l’iniziale arresto i tre giovani sono stati liberati. Sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di furto pluriaggravato.