Tragedia all’alba in un campo scout in provincia di Brescia. Una ragazza di 16 anni di Como ha perso la vita, schiacciata da un albero che è caduto sulla tenda nella quale la giovane stava dormendo. Il dramma durante un violento nubifragio che ha colpito la zona in cui era allestito il campo scout, in località Palù, a circa 1400 metri di altitudine.

L’allarme è scattato poco prima delle 5 di questa mattina. E’ intervenuta la squadra della stazione di Edolo del Soccorso alpino e speleologico, il Soccorso alpino della guardia di finanza, la protezione civile di Corteno Golgi e i vigili del fuoco.

Per la 16enne, Chiara Rossetti, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Gli altri ragazzi, una settantina, sono stati accompagnati in una struttura in paese.

Chiara Rossetti abitava con la famiglia a Tavernola. Era una guida scout e frequentava il Centro di Formazione Professionale di Monte Olimpino, indirizzo cucina. Aveva appena concluso.

Il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni è stato subito informato della tragedia avvenuta al campo scout Como Terzo e si tiene costantemente aggiornato. Ha subito rivolto un messaggio alla famiglia della giovane. «Partecipo con grande commozione al dolore della famiglia e a quello di tutti i ragazzi ed educatori del gruppo scout Como Terzo per la tragica morte della giovane Chiara durante il campo estivo a Corteno Golgi, a causa dei gravi episodi di maltempo delle ultime ore nei nostri territori – Mentre affido Chiara al Signore della Vita, invoco per tutti il dono della consolazione nella fede. Questa drammatico evento diventi per tutti occasione di rinnovata fraternità e di vicinanza solidale».