Guida scout del gruppo di Prestino, Chiara Rossetti, la più piccola di tre fratelli, abitava a Tavernola e studiava per diventare una cuoca. Aveva compiuto 16 anni il mese scorso. Era partita da Como per il campo estivo e sarebbe rientrata in città nei prossimi giorni per proseguire le vacanze.

Il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni è stato subito informato della tragedia, ha raggiunto i ragazzi al campo e ha subito rivolto un messaggio alla famiglia della giovane. «Partecipo con grande commozione al dolore della famiglia e a quello di tutti i ragazzi ed educatori del gruppo scout Como Terzo per la tragica morte della giovane Chiara durante il campo estivo a Corteno Golgi, a causa dei gravi episodi di maltempo delle ultime ore nei nostri territori – Mentre affido Chiara al Signore della Vita, invoco per tutti il dono della consolazione nella fede. Questa drammatico evento diventi per tutti occasione di rinnovata fraternità e di vicinanza solidale».

Chiara frequentava il Centro di Formazione Professionale di Monte Olimpino, indirizzo cucina. Aveva appena concluso il secondo anno. Sconcertati i responsabili della scuola, il personale e gli studenti. “Ciao dolce Chiara, resterai per sempre “qui” con noi dove ti abbiamo conosciuta e apprezzata per la tua disponibilità e la tua motivazione”, il messaggio pubblicato a nome “Il tuo C.F.P., incredulo e smarrito”.

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia anche dai rappresentanti delle istituzioni, a partire dalla premier Giorgia Meloni, che in un messaggio ha rivolto un pensiero alle due vittime del maltempo in Lombardia nelle ultime ore e ha ringraziato i soccorritori. Cordoglio anche dal presidente della Regione Attilio Fontana e dal consiglio regionale. Tra i messaggi anche quelli del consigliere regionale comasco del Pd Angelo Orsenigo e della presidente del gruppo dem alla Camera Chiara Braga.