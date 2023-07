Si è svolto questa mattina l’incontro tra il sindaco di Laglio Giancarlo Premoli e i vertici della Provincia per cercare soluzioni in merito al fenomeno di parcheggio selvaggio di cui il piccolo comune affacciato sul lago è stato protagonista nei giorni scorsi.

Sul tavolo sono state messe tutte le problematiche in essere e anche le possibili soluzioni, a breve e medio termine. Da un’ordinanza che vada a limitare il transito di mezzi pesanti sulla Vecchia Strada Regina, così da rendere più fluido il traffico, all’introduzione di navette che dalle città più grandi portino ai paesini dislocati lungo il lago, fino alla realizzazione di un pontile che consenta ai turisti di raggiungere Laglio via lago.

Il sindaco Premoli: “Non sono per le multe a tappeto, ma ci vuole rispetto”

In attesa di trovare una soluzione valida, il primo cittadino ha sottolineato come il suo intento non sia quello di respingere i turisti, ma di responsabilizzali: “Vorrei che tutti, cittadini e turisti, capissero che ci vuole rispetto e decoro nei confronti di tutti, persone e territorio. Le regole vanno rispettate e la viabilità pubblica va garantita. Io ho giurato di impegnarmi per il bene dei cittadini di Laglio ed è ciò che sto facendo: non posso permettere, per esempio, che le persone di passaggio occupino gli stalli dei locali che hanno pagato per averli. Così come non posso lasciare che qualcuno occupi i posti riservati ai mezzi del Comune. Non sono per le multe a tappeto, tanto che ai motociclisti che hanno parcheggiato in luoghi non consoni sono stati mandati avvisi ma non sanzioni, ma in qualche modo devo garantire la vivibilità del mio comune”.