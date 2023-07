Rincari sì, ma anche agevolazioni. È quanto emerge dall’ultima Assemblea degli enti partecipanti dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, che ha preso atto degli adeguamenti tariffari del trasporto locale approvarti dalla Giunta Regionale e che entreranno in vigore dal prossimo 1° settembre.

L’adeguamento sarà del 4,81% su biglietti e abbonamenti per tutti i servizi di trasporto pubblico locale della Lombardia. Per quanto riguarda le agevolazioni, restano in vigore i titoli integrati “Io Viaggio in Lombardia” e quelle riservate alle famiglie a partire dal secondo figlio.

A queste, l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino Como, Lecco e Varese ha deciso di aggiungere anche un’agevolazione per tutti i giovani, studenti e lavoratori, al di sotto dei 26 anni, che potranno sottoscrivere l’abbonamento annuale al costo di 8 mesi anziché 12.

La scelta è stata presa per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici soprattutto tra i più giovani, cercando di spingerli a scegliere nuovamente i mezzi pubblici per spostarsi, così come accadeva prima della pandemia.