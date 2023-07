Rissa tra ragazzini al luna park di Albiolo, spunta anche un coltello. Ferito lievemente un giostraio intervenuto per cercare di riportare la calma tra i giovanissimi. Accertamenti dei carabinieri della compagnia di Como.

L’intervento dei militari dell’Arma è stato richiesto poco prima dell’una della notte scorsa al luna park di Albiolo. Era infatti scoppiata una lite che aveva coinvolto un gruppo numeroso di ragazzini, in gran parte minorenni secondo i primi accertamenti. Molti tra i giovanissimi coinvolti sono apparsi anche alterati dall’alcol.

La discussione è degenerata e uno dei ragazzini, probabilmente con il solo scopo di farsi notare ha estratto dalla tasca un coltellino. Un giostraio, un uomo di 25 anni, è intervenuto per cercare di togliere l’arma al ragazzino e riportare la calma. Nella concitazione ha riportato una ferita, fortunatamente lieve e superficiale alla schiena. E’ intervenuta un’ambulanza, ma il 25enne non ha avuto bisogno di cure e non avrebbe neppure denunciato il ragazzino.

I carabinieri della compagnia di Como hanno identificato i ragazzini coinvolti nella rissa. Si tratta in gran parte di minorenni perlopiù residenti a Malnate, in provincia di Varese. Al momento non risultano provvedimenti, ma sono ancora in corso gli accertamenti.