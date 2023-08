Per la stagione calcistica 2023/24, Mina Schaathun Bergersen sarà una giocatrice del Como Women, in prestito dall’A.S. Roma.

Difensore norvegese classe 2003, Mina muove i suoi primi passi nel mondo calcistico a 7 anni.

Quest’anno indosserà la maglia numero 6 e, in vista dell’inizio della preparazione ha dichiarato: “Sono molto contenta ed entusiasta di iniziare questa stagione con il Como. Ci prepareremo al meglio per il campionato e per raggiungere i nostri obiettivi”

La società annuncia anche l’arrivo della calciatrice Dominika Škorvánková dal Montpellier.

Centrocampista slovacca, classe 1991, Dominika inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’OFK Dunajská Luzná, per poi trasferirsi nel 2005 allo Slovan Bratislava, dove cresce nel settore giovanile per essere poi arruolata alla Prima Squadra, con la quale ha l’occasione di disputare la UEFA Women’s Champions League.

Per la stagione 2023/24, Dominika Škorvánková sarà la nuova centrocampista del Como Women e vestirà la maglia numero 8.

“Per me giocare in Italia sarà una nuova sfida, – ha dichiarato – ho giocato prima in Germania e poi in Francia. Qui c’è un nuovo campionato, una nuova lingua e delle nuove compagne, ma tutto questo ha grandi potenzialità per la mia crescita”.