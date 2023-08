Non esiste testata on line che oggi parli del “clamoroso” scontrino battuto sul lago di Como, dove sono stati addebitati due euro per tagliare a metà un toast. Una storia che in poche ore ha fatto il giro d’Italia e dalla quale, oggettivamente, il Lario non ne esce benissimo.

I fatti risalgono a giugno. In un bar di Gera Lario, località turistica della parte alta del Lago di Como, due avventori si fermano per un panino. Consumano un toast con patatine, una Coca Cola, un’acqua e un caffè. Nulla di strano, se non fosse per quell’ulteriore voce sullo scontrino: “Diviso a metà, 2€”. Due euro per tagliare a metà il toast.

I clienti pagano, poi lasciano una recensione sul portale Tripadvisor spiegando quanto accaduto e allegando la foto dello scontrino. Nelle scorse ore la recensione è diventata virale e ha fatto il giro d’Italia, scatenando piccate reazioni e polemiche tra gli utenti sui social network, divisi tra chi (molti) critica eccessiva questa pretesa, e chi (pochi) reputa opportuno far pagare due euro per la divisione del panino.

Ecco lo scontrino oggetto della polemica: