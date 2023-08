Ingente mobilitazione questa mattina intorno alle 8,30 a Erba in via Manara per soccorrere un operaio di 62 anni che si trovava al lavoro sul balcone di un’abitazione. Da quanto è stato possibile ricostruire era salito su una scala a pioli. Pochi gradini in tutto, quando – probabilmente per un malore – è caduto. E’stato soccorso in codice rosso, quindi massima gravità, e portato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i carabinieri e, come di prassi in questi casi, l’Ats Insubria.