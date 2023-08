I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cantù hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, in casa aveva 70 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Mentre i militari di Lurate Caccivio al termine di una serie di indagini hanno eseguito otto perquisizioni domiciliari con l’unità cinofila, il pastore tedesco Kevin. Al termine hanno sequestrato altri 40 grammi di hashish e 10 di marijuana.

Mentre in un servizio nei boschi di Brenna e Arosio – Località Cascina Guasto – con gli squadroni cacciatori Sicilia i colleghi di Mariano Comense non hanno riscontrato la presenza né di spacciatori né di consumatori. “Segno che la lotta allo spaccio funziona” spiegano i militari.

Stasera come ogni mercoledì previsto un servizio di contrasto allo spaccio a Cantu’, in occasione dell’ormai nota serata del “Mercoledì Drink”, con l’impiego della Stazione Mobile, di 4 militari in divisa e personale in borghese, in stretta collaborazione con la polizia locale di Cantu’, che metterà a disposizione 4 agenti e due auto per il controllo del territorio.