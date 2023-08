Un turista francese di 75 anni è morto ieri sera dopo essersi tuffato nel Lago di Como a Pescallo, frazione di Bellagio. L’uomo non è più riemerso ed è subito scattato l’allarme. Erano da poco passate le 19.30. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano lo hanno recuperato a sette metri di profondità, l’hanno riportato a riva e i soccorritori del 118 hanno tentato le operazioni di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

In base a quanto ricostruito il turista, che era ospite di un albergo lì vicino con la famiglia, stava facendo il bagno in prossimità della riva e i familiari si trovavano a poca distanza. In pochi istanti non lo hanno più visto. Il lago in quel punto in pochi metri diventa subito profondo.

Sul posto per le ricerche i carabinieri di Bellagio e i colleghi con la motovedetta da Lecco. I vigili del fuoco da Coo e da Canzo con i sommozzatori da Milano e i soccorritori del 118. E’ stato individuato a circa 7 metri incagliato tra due barche. Poi appena riportato in superficie sono state avviate le operazioni di rianimazione ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata restituita ai familiari.