Progetto del palaghiaccio federale, non si placa la polemica politica in città. I consiglieri comunali del Pd – Patrizia Lissi, Eleonora Galli, Stefano Legnani e Stefano Fanetti – all’attacco del sindaco Alessandro Rapinese: “Appare singolare che il sindaco di Como chieda ora sul progetto del palazzo del ghiaccio l’aiuto al PD, dopo avere in passato definito la minoranza come inutile ed analfabeta; così come dopo averla del tutto ignorata nella recente lettera sul tema inviata ai consiglieri regionali e ai parlamentari, ma non ai consiglieri comunali”.

Nei giorni scorsi il primo cittadino, attraverso un video sui social, aveva chiesto ai consiglieri dem di intervenire nel duello contro Varese in favore di Como.

Infine nella nota congiunta i dem sottolineano: “Il gruppo consiliare del PD di Como non intende sottrarsi ad un confronto sul futuro degli impianti sportivi della città. Conferma quindi la propria disponibilità ad un incontro nel quale esaminare tutti gli aspetti di un’ipotesi progettuale, fino ad ora mai condivisa dal Sindaco, e che può rappresentare un’occasione importante per il futuro della città – poi concludono – I fondi del PNRR sono importanti e ci si augura che il Governo non li tagli, ma solo facendo squadra si possono raggiungere importanti risultati per il territorio”.