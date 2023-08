Sei persone ferite, fortunatamente nessuna in modo grave, in un incidente avvenuto attorno alle 13 a Tremezzina, in via Peduzzi. Coinvolti anche tre bambini di 2, 3 e 8 anni.

Dalle prime informazioni, il conducente di un’auto che da via Peduzzi era diretta sulla statale avrebbe perso il controllo della macchina, per cause ancora in fase di accertamento. Sarebbe quindi uscito di strada. Per i soccorsi mobilitate l’automedica e l’ambulanza. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Moriggia di Pelascini di Gravedona ed Uniti.

Per i rilievi e per gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del presidio fisso di Tremezzina.