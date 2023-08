Sono più di 3.200 i pazienti in carico al nuovo sistema di cure domiciliari integrate di Asst Lariana.

Le cure domiciliari si affiancano ai servizi della nuova sanità territoriale, che vedono in prima linea i Distretti, le Case di Comunità, le Centrali Operative Territoriali e gli Ospedali di Comunità.

In attuazione alla legge regionale, entro il 31 marzo 2023 le sei Unità Valutative Multidimensionali hanno provveduto a riprofilare tutti i pazienti che erano in carico come Assistenza Domiciliare Integrata, passando da sei profili assistenziali ai 18 previsti dalla nuova Cure Domiciliari. Le riclassificazioni sono state effettuate di concerto con i 19 Enti Gestori attivi sul territorio e in stretta integrazione con Ats Insubria. Al 30 giugno i pazienti in carico erano 3.256.

Le sei Unità Valutative Multidimensionali – che mantengono il raccordo con i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta, gli ospedali, le famiglie e i care-giver – verificano i bisogni dei pazienti/famiglie sulla base delle apposite Scale di Valutazione validate, stabiliscono il livello assistenziale necessario per il paziente, predispongono il progetto individualizzato, acquisiscono la scelta dell’Ente Gestore da parte della famiglia, attivano l’Ente Gestore, garantiscono la presa in carico per tutto il periodo necessario.

Per procedere con la richiesta dell’accreditamento di Asst Lariana come ente gestore, sono state individuate una sede organizzativa/operativa a Como, nella Casa di Comunità Napoleona ed una ulteriore sede operativa nella Casa di Comunità di Menaggio.