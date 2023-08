Lavori in città a Como. Via libera agli interventi di fresatura e asfaltature in viale Masia nel tratto tra viale Rosselli e via Recchi.

I lavori che interesseranno la via cittadina partiranno dalla giornata di domani, mercoledì 23 agosto fino al 24 agosto, dalle 8 alle 18.

Nell’ordinanza di Palazzo Cernezzi si legge che a causa dei lavori sarà ristretta la carreggiata nel tratto di viale Masia compreso tra viale Rosselli e via Recchi. I veicoli verranno quindi deviati nella porzione di strada libera dagli interventi.

Inoltre per il periodo strettamente necessario all’esecuzione della fresatura e della successiva asfaltatura, nel tratto di viale Masia compreso tra Passaggio Santa Caterina e via Borgovico vecchia, verrà temporaneamente sospeso il traffico, con deviazione dei veicoli verso via Recchi. Infine divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto interessato dai lavori – dalle 08:00 di mercoledì 23 agosto e fino al termine dei lavori – per tutte le categorie di veicoli.