Lutto a Sorico per la tragica caduta in montagna, a Madesimo, in provincia di Sondrio di un 76enne del paese. L’uomo, Palmiro Copes, è morto ieri precipitando durante un’escursione con alcuni amici, in gran parte provenienti come lui dall’Altolago.

La caduta fatale al pensionato, molto noto a Sorico, è avvenuta alle 13 di ieri. Il 76enne è precipitato nella zona Lago Nero dello Spadolazzo, sul Monte Spluga, a 2450 metri di quota.

L’escursionista era con un gruppo di amici. Alcuni di loro hanno assistito alla tragica caduta senza poter fare nulla per aiutare il 76enne. Copes, è precipitato per un centinaio di metri dalla cresta, nel versante verso il lago. Gli amici hanno dato immediatamente l’allarme, attivando i soccorsi.

La centrale operativa ha attivato le squadre del Soccorso alpino, stazione di Madesimo della VII delegazione Valtellina – Valchiavenna e il Soccorso alpino della guardia di finanza. Inviato anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Una squadra di soccorritori è stata trasportata in quota. Purtroppo per il 76enne non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato recuperato e trasferito a Madesimo. Copes potrebbe aver perso l’equilibrio mentre camminava, ma potrebbe anche aver avuto un malore.

La notizia della morte del 76enne si è subito diffusa a Sorico. Grande dolore e commozione in paese. L’intera comunità si è stretta attorno ai familiari.