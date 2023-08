Sempre più zanzare tigre, il Comune di Como emette un’ordinanza con le regole da seguire per cercare di ridurre i casi di malattia causati dai morsi di insetti vettori.

Le regole base da seguire sono le seguenti:

Evitare l’abbandono in spazi aperti di contenitori in cui possa raccogliersi acqua piovana

Evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante, anche se temporanea

Chiudere in modo appropriato e sicuro eventuali serbatoi d’acqua

Trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida ed effettuare il trattamento dopo ogni pioggia

Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere così da evitare il ristagno delle acque

Provvedere al taglio periodico dell’erba

Precise disposizioni sono state aggiunte per gli orti e per i cimiteri: nel primo caso si invita la cittadinanza ad eseguire l’innaffiatura diretta o con contenitori da riempire di volta in volta e sistemare tutti i contenitori in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia. Per quanto riguarda i cimiteri, l’amministrazione comunale chiede di riempire i vasi portafiori di sabbia umida e non di acqua, così da evitare ristagni.

L’amministrazione si impegna a preservare tutte le aree pubbliche secondo ordinanza e di farsi carico di trattamenti adultici, larvitici e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private qualora venissero a crearsi in zone circostanti siti sensibili come scuole, ospedali e strutture per anziani e in presenza di casi sospetti o accertati di febbre del Nilo o altre malattie trasmesse dal morso di insetti.