La polizia di Como ha arrestato in estradizione dalla Svizzera un 45enne italiano residente nella Confederazione Elvetica. L’uomo è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso, finalizzata al traffico di droga. I reati che gli vengono contestati sono stati commessi nel 2006 in Calabria, Lombardia e in territorio estero.

Nel mese di ottobre del 2022 la procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del 45enne, residente in Svizzera.

L’uomo, che oltreconfine lavora come cuoco, ricercato anche in ambito Schengen, è stato catturato in Svizzera ed estradato in Italia. E’ stato preso in consegna dalla polizia di frontiera di Como-Ponte Chiasso, arrestato e trasferito nel carcere di Voghera.