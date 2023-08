Nel fine settimana del grande controesodo, sul territorio comasco i disagi si sono concentrati in particolare al confine tra l’Italia e la Svizzera. Traffico intenso e code in particolare nelle prime ore del mattino sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, anche se la situazione è rimasta sempre sotto controllo.

Anas ha previsto per le giornate di oggi e domani 11 milioni di veicoli in viaggio in Italia per i rientri dalle vacanze e le ultime partenze. Il picco è atteso in particolare per domani e tra le strade a maggiore rischio di congestionamento è indicata anche la strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Al momento, secondo gli ultimi dati diffusi da Anas il traffico complessivo nel mese di agosto è aumentato del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Anche questo fine settimana è caratterizzato dall’indicazione del bollino rosso per il traffico sulle autostrade e su tutte le principali arterie viarie. Una situazione complicata dal pomeriggio dal peggioramento delle condizioni meteorologiche. In mattinata, il traffico sull’autostrada A9 è stato particolarmente intenso. La barriera di Grandate e la dogana si sono rivelati tra i punti più critici e il sito di Autostrade ha segnalato code fin dal mattino. La situazione è rimasta sotto controllo, senza particolari ripercussioni sulla viabilità ordinaria a Como.

La giornata di domani, almeno nelle previsioni di Autostrade e Anas si annuncia ancora da bollino rosso. Sospesi ovunque fosse possibile i cantieri che possono creare ulteriori problemi alla viabilità. Vietata dalle 7 alle 22 di domani la circolazione dei mezzi pesanti.