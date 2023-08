Lesioni personali e insolvenza fraudolenta. La polizia ha individuato e denunciato i due clienti che ieri sono usciti da un ristorante di Como, in via Dante senza pagare il conto e hanno poi aggredito e picchiato il ristoratore. L’uomo li aveva inseguiti per fare in modo che pagassero per il pranzo nel suo locale.

I due denunciati sono un comasco di 25 anni già noto alle forze dell’ordine e residente a Varese e una donna di 21 anni incensurata residente a Vimercate, in provincia di Monza Brianza. Dovranno rispondere di insolvenza fraudolenta e lesioni personali.

Ieri attorno alle 14, i due, con la scusa di fumare una sigaretta si sarebbero allontanati dal ristorante senza pagare il conto, per un totale di 45 euro. Il titolare, un 47enen cittadino cinese residente a Milano, li avrebbe dunque inseguiti e raggiunti all’altezza di piazza del Popolo.

Il titolare del ristorante avrebbe dunque chiesto ai due di tornare a pagare il conto. Violenta la reazione della coppia. Il 47enne sarebbe stato infatti aggredito da entrambi i ragazzi, che lo avrebbero colpito con pugni e calci. Un colpo ha raggiunto l’uomo al viso, facendogli perdere i sensi. L’uomo è stato soccorso e portato al Sant’Anna per accertamenti. E’ stato ricoverato in osservazione per una microfrattura alla mandibola e una lieve emorragia cerebrale.

Sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato. I poliziotti hanno identificato e fermato i due sospettati, portati in questura. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati a piede libero.