(ANSA) – TRENTO, 28 AGO – È una storia a lieto fine quella che arriva da Predazzo, in Trentino. Precisamente dalle acque ingrossate del torrente Travignolo. Alle 10.30 di questa mattina risale la richiesta di intervento per un cane che è stato trascinato per oltre 100 metri dalla corrente e che non riusciva a mettersi in salvo, raggiungendo la riva e il suo padrone. Ad intervenire, in una zona impervia di difficile accesso, con rocce a picco – comunica la Federazione vigili del fuoco volontari – i vigili del fuoco volontari del corpo di Predazzo e la squadra speleo-alpino-fluviale del corpo di Molina di Fiemme che sono riusciti a metterlo in salvo. (ANSA).