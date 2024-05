Un moviere in servizio sulla statale Regina, a Colonno, è stato investito da una betoniera. Dopo l’incidente l’uomo, un 66enne di Dongo, è stato soccorso e trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale Sant’Anna di San Fermo. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi. La betoniera, secondo le prime ricostruzioni, si era fermata sulla strada, vicino al moviere, perché in senso opposto era in arrivo un altro camion. I mezzi pesanti potevano circolare nonostante l’entrata in vigore dell’ordinanza anti caos sulla Regina perché operativi per il cantiere della variante della Tremezzina.

Il conducente della betoniera non si sarebbe accorto che il moviere era rimasto sulla strada, dietro il mezzo pesante e avrebbe fatto retromarcia, urtando il 66enne. L’uomo è caduto, ma fortunatamente nell’impatto non ha riportato gravi conseguenze. E’ intervenuta un’ambulanza ed è stato poi chiesto l’invio dell’elicottero del 118, che ha trasportato l’operaio al Sant’Anna. Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Accertamenti degli agenti della polizia stradale sull’incidente. La pattuglia, già impegnata nei posti di controllo per il rispetto dell’ordinanza anti caos, ha effettuato i rilievi per ricostruire l’incidente. Gli agenti, in collaborazione anche con la polizia locale di Tremezzina sono poi intervenuti per ripristinare la circolazione e ridurre gli inevitabili disagi e le code per le operazioni di soccorso e i rilievi.