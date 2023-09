Familiari, amici, rappresentati del mondo del volontariato. Una folla commossa oggi si è riunita nella chiesa di San Giuliano a Como per l’ultimo saluto a Daniela Corti, scomparsa nei giorni scorsi a 78 anni. Una vita, la sua, spesa al servizio del prossimo.

Daniela era anche un volto noto di Espansione TV: per l’emittente comasca aveva curato la trasmissione “Voglia di vivere”. Un programma che rispecchiava la sua umanità e la sua naturale inclinazione ad aiutare il prossimo. Lo testimoniano i sessant’anni trascorsi in Croce Rossa come volontaria, durante i quali Daniela Corti era stata in missione a Tirana.

Infermiera, aveva anche prestato servizio al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como, ed era stata membro del consiglio di amministrazione della Ca’ d’Industria. Per un lungo periodo, aveva poi diretto la casa albergo di via Volta, sempre a Como. Tanti oggi hanno voluto stringersi a lei in un ultimo abbraccio.