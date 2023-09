Missione in Giappone per il parlamentare comasco della Lega Eugenio Zoffili, presidente della delegazione italiana Osce e della sezione bilaterale di amicizia Italia-Giappone. Zoffili ha incontrato nella sede dell’ambasciata italiana a Tokyo il parlamentare Akira Amari, ex ministro dell’Economia.

“Questo legame è forte e fa bene a entrambi i Paesi anche sul piano geopolitico internazionale – ha sottolineato Zoffili – Il ruolo della diplomazia parlamentare è centrale soprattutto in questo contesto dove Italia e Giappone stanno lavorando fianco a fianco a importanti progetti, dalla difesa, con particolare riferimento all’Aeronautica militare, al cinema”.

“Un ringraziamento in particolare al nostro Ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti che segue da vicino anche alcune criticità, tra cui il tema dell’affido condiviso, istituto non ancora riconosciuto in Giappone, che vede in difficoltà anche genitori italiani”, ha aggiunto Zoffili.