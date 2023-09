È in programma per venerdì 8 settembre alle ore 18.30 l’ultimo concerto del LakeComo Music Festival a Villa Carlotta.

Ad esibirsi saranno Aleksandra Gudzio, mezzosoprano, e Marco Borroni, pianoforte, che, tra le altre, suoneranno opere di Mozart, Beethoven e Brahams.

Come sempre, l’acquisto del biglietto per il concerto consentirà l’accesso per la visita alle sale e ai giardini di Villa Carlotta a partire dalle ore 16.00.

Per chi dovesse avere difficoltà a raggiungere Villa Carlotta, è attiva l’operazione di carpooling promossa da LakeComo Music Festival: l’idea degli organizzatori è quella di far sì che i luoghi che ospitano gli eventi in calendario non si ritrovino ingolfati di auto e, al tempo stesso, creare maggiori possibilità di incontro tra appassionati di musica.

I prossimi appuntamenti del Festival saranno a Villa Bernasconi il 10 e il 17 settembre.