Due notti di follia in pieno centro città a Como. Il bilancio parla di quattro persone arrestate e una denunciata.

La notte scorsa le volanti della polizia sono state inviate in via Caio Plinio II perché era scattato l’allarme nel fast food sotto ai portici. Al loro arrivo gli agenti hanno notato 4 uomini che correvano in direzione dei giardini a lago dove poi sono stati fermati. I controlli hanno permesso di scoprire che avevano negli zaini 2 tablet, un cellulare, lattine di birra e succhi di frutta. Tutto materiale riconducibile a quanto portato via dal fast food, tranne il telefono che era stato rubato qualche giorno prima in un negozio di via Milano. I quattro – tre maggiorenni e un minorenne – di età compresa tra i 16 e i 21 anni di origine marocchina erano privi di documenti e sono stati accompagnati in questura. Sono risultati tutti irregolari e già noti alle forze dell’ordine. Nel confronto con le immagini della videosorveglianza del locale sono stati riconosciuti mentre forzavano la saracinesca ed entravano e rovistavano nel negozio. I tre maggiorenni sono stati arrestati, il minorenne è stato denunciato e affidato ad una comunità.

Coppia derubata ai tavolini del bar in piazza Volta

Un secondo furto è avvenuto stanotte sempre in centro città, in piazza Volta, a pochi metri di distanza dal primo, ai danni di una coppia di turisti inglesi seduta ai tavolini di un bar. I poliziotti sono stati chiamati per il furto di una borsa ad opera di un giovane poi rincorso anche da alcuni clienti mentre scappava con il bottino. L’inseguimento è proseguito fino in piazza San Fedele dove il fuggitivo è stato fermato. Si tratta di un cittadino marocchino 30enne, anch’egli senza documenti, irregolare e già noto alla giustizia anche con diversi alias. Dopo aver formalizzato la denuncia, la borsa è stata restituita mentre l’uomo è stato arrestato per furto aggravato.