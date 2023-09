Torna a preoccupare il Covid-19, anche in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico e il ritorno in classe di migliaia di studenti. Il virus torna sotto i riflettori con la nuova variante EG.5, denominata Eris, che si sta diffondendo a livello globale e ha numeri in crescita in Italia. Secondo un’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’, relativa ai sette giorni precedenti al 6 settembre, l’incidenza dei casi di Covid “è aumentata significativamente” nelle province italiane rispetto ai valori della prima settimana di luglio. Tra le province in crescita accelerata, si trova anche quella di Como, che ha un’incidenza settimanale di 35 casi per 100mila abitanti.

Per ora nelle scuole non sono state introdotte misure specifiche. L’unica raccomandazione è quella di evitare gli assembramenti degli studenti.

“Abbiamo preparato il tavolo interministeriale con il ministero della Salute per essere pronti nel caso la situazione dovesse peggiorare, – ha dichiarato Paola Frassinetti, sottosegretario dell’istruzione e del merito oggi alla cerimonia di avvio dell’anno scolastico all’istituto comprensivo Riccardo Massa di Milano – Non mi sembra che al momento ci siano condizioni allarmanti. I presidi sanno comunque, rispetto a due anni e mezzo fa, quali sono le procedure di emergenza, la distribuzione delle mascherine e dei disinfettanti. Non abbiamo ragioni – ha concluso Frassinetti – per avere preoccupazioni che vadano oltre un normale controllo della situazione”.

Intanto, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso ha annunciato che tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre verranno avviate le campagne di vaccinazione sia contro l’influenza sia contro il Covid con i nuovi vaccini che stanno per essere forniti dalle diverse case farmaceutiche. “Stiamo già dando indicazioni a tutte le strutture competenti”, ha concluso Bertolaso.

Il Covid in Lombardia

In queste ore l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha diffuso i dati sulla situazione Covid in Lombardia.

Nella settimana fino all’11 settembre si sono registrati 5.418 casi, per una incidenza pari a 54 positivi ogni 100mila abitanti: il numero di persone ospedalizzate è pari a 169, con 2 pazienti in terapia intensiva. Il numero dei positivi è quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente, quando i casi accertati erano 2.979 con una incidenza di 19 ogni 100mila abitanti, 123 ospedalizzati e 2 in terapia intensiva.

Nell’ultima settimana il numero dei tamponi effettuati è stato pari a 31.583, il doppio di quelli effettuati nella prima settimana di agosto.