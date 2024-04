Tutto è pronto per il terzultimo turno di campionato in serie B. Squadre in campo nella giornata del 1° maggio. Il Parma, impegnato a Bari, potrebbe già festeggiare la promozione in A.

Alle sue spalle il duello per il secondo posto è tutto fra Como e Venezia. Per entrambe fischio d’inizio alle 15. I lariani ricevono allo stadio Sinigaglia il Cittadella, formazione in corsa per i playoff. I lagunari sono invece ospiti del Catanzaro. Gli azzurri hanno un punto di vantaggio.

Tutti disponibili nella compagine lariana, reduce dal pari in trasferta con la Sampdoria, come ha spiegato mister Osian Roberts in sede di conferenza stampa. Il tecnico nell’incontro con i giornalisti si è soffermato sulla gestione delle tre partite in una settimana, visto che poi domenica il Como sarà impegnato a Modena. Un match che è stato vietato ai tifosi lariani per ragioni di ordine pubblico.

“E’ importante gestire al meglio i calciatori – ha sottolineato – In questi giorni abbiamo prevalentemente puntato sul recupero di chi ha giocato contro la Sampdoria”. Allo stadio è annunciato il tutto esaurito. “Abbiamo tifosi fantastici – ha detto ancora il tecnico Gallese – C’è un grande rapporto con loro, vogliamo che tornino a casa felici”.

Infine sulla gara con il Cittadella Roberts ha spiegato: “Servirà tanta attenzione. Il nostro avversario, sta facendo bene anche fuori casa, sa essere aggressivo ed è in lotta per i playoff. Sarà una partita molto diversa da quella con la Sampdoria. Il Cittadella è una squadra che ama il pressing alto ed aggressivo, marcando a uomo su tutto il campo. Il nostro obiettivo? Essere protagonisti per tutto il match”.

Per i tifosi del Como, con biglietto e abbonamento, ci sarà la possibilità di utilizzare gratuitamente il bus di Asf Autolinee. In occasione del 1° maggio lo potrà fare chi utilizza la linea 1 (Ponte Chiasso-Como-San Fermo e viceversa), l’unica operativa nel corso della giornata.