Sono iniziati i lavori di ripristino necessari per la riapertura della galleria del San Gottardo. E’ stata smantellata la soletta compromessa. Il manto stradale nell’area interessata è stato protetto con tappeti in gomma per nastri trasportatori e uno strato coprente di ghiaia.

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza degli elementi di copertura esistenti per poi procedere con la sostituzione della soletta danneggiata. Sarà installata una struttura in acciaio, con medesima sezione trasversale, i cui singoli elementi sono già in produzione. A galleria operativa, sarà così garantita la funzionalità del canale di aspirazione fumi, ovvero il condotto preposto all’aspirazione del fumo dal vano traffico in caso di incendio.

L’Ustra, l’Ufficio federale delle strade, conferma la riapertura galleria al traffico entro la settimana. Fino alla riapertura del tunnel, il traffico continuerà a essere deviato su ampia scala sulla strada del San Bernardino (A13), sul Passo del San Gottardo e sul Sempione. I lavori programmati per questa settimana sulla A13 e sul Sempione sono stati rimandati già da domenica.