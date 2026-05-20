Tappa Bellinzona-Carì del Giro, strade chiuse e istruzioni per l’uso. Tutte le informazioni

Il Canton Ticino si prepara ad accogliere il Giro d’Italia. La frazione è in calendario martedì 26 maggio e prevede la partenza da Bellinzona e l’arrivo a Carì (località montana a quota 1.644 metri). In mezzo il doppio passaggio sulle salite di Torre e Leontica. In totale saranno 113 chilometri, con un dislivello complessivo di circa 3mila metri.

Logistica e viabilità

Il giorno della tappa le strade interessate dal percorso saranno chiuse al traffico secondo un dispositivo coordinato e gestito dalla Polizia cantonale, dal Comitato di Tappa e da Rcs Sport. Le chiusure avverranno in modo progressivo, con un anticipo rispetto al passaggio della carovana pubblicitaria, del Giro E e del gruppo dei professionisti; la riapertura sarà graduale, a cessata esigenza e compatibilmente con le condizioni di sicurezza.

Le finestre di chiusura indicative sono le seguenti:

Bellinzona–Castione–Claro: dalle 11.45 alle 14.15

dalle Riviera (Cresciano-Osogna- entrata Biasca): dalle 12 alle 14.30

(Cresciano-Osogna- entrata Biasca): dalle alle Biasca (da via Chiasso-centro-Via Lucomagno-via Papa-via Parallela): dalle 12 alle 15 (transito Giro E, carovana pubblicitaria e gara professionisti)

(da via Chiasso-centro-Via Lucomagno-via Papa-via Parallela): dalle alle (transito Giro E, carovana pubblicitaria e gara professionisti) La strada principale per la Valle di Blenio , dagli svincoli di Biasca sarà chiusa dalle 12 sino alle 16.15

per la , dagli svincoli di Biasca sarà chiusa dalle sino alle Loderio–Malvaglia (fino all’entrata di Motto): dalle 12 alle 14.30

(fino all’entrata di Motto): dalle alle Valle di Blenio (Roccabella, Torre, Aquila, Leontica, circuito di Leontica): dalle 12.45 alle 16.15 , con chiusure ripetute legate al doppio passaggio sulle salite di Torre e Leontica

(Roccabella, Torre, Aquila, Leontica, circuito di Leontica): dalle alle , con chiusure ripetute legate al sulle salite di Torre e Leontica Pollegio – Bodio – Lavorgo – Faido : dalle 11.50 alle 16.30

: dalle alle Faido–Carì : dalle 12.30 alle 17.45

: dalle alle Faido–Osco–Carì: dalle 13 alle 18.30



Sulle tratte da e per Carì e Leontica saranno predisposti dei controlli d’accesso a partire dalle 7 di lunedì 25 maggio e il transito sarà consentito solo ai residenti e ai proprietari di seconde case, oltre ai prestatori di servizi. Ai residenti e ai proprietari di residenze secondarie saranno rilasciate autorizzazioni speciali per agevolare il transito al di fuori degli orari di chiusura.



Sul tratto Biasca–Carì, il passaggio del Giro E precederà di circa quattro ore quello della gara professionistica, estendendo di conseguenza la finestra complessiva di limitazione del traffico.

Parcheggi e trasposti pubblici

Per chi desidera assistere alla corsa lungo il percorso sono state predisposte le seguenti aree di parcheggio:

Biasca : circa 300 posti

: circa Valle di Blenio: circa 3mila posti

di Blenio: circa Ambrì : circa 3.500 posti

: circa Aree camper dedicate: circa 200 posti



Per gli appassionati che desiderano raggiungere le salite di Leontica e di Carì in bicicletta, è possibile parcheggiare auto e camper nelle aree di sosta predisposte a Malvaglia, Pian Castro, Biasca e Ambrì entro le 11.30, per poi proseguire lungo il percorso con la propria bici; la localizzazione dettagliata di queste aree sarà consultabile sulla mappa interattiva pubblicata sul sito ufficiale della tappa bellinzona-cari26.ch.



A Bellinzona, Faido e Carì non sono invece previsti parcheggi pubblici: gli spettatori sono pertanto invitati dall’organizzazione a raggiungere queste località con i trasporti pubblici, tramite le navette messe a disposizione dal Comitato di tappa in collaborazione con Autopostale e Autolinee Bleniesi, su riservazione, in bicicletta o a piedi.



In collaborazione con Tilo, la linea S10 sarà prolungata fino a Faido con cadenza ogni 30 minuti, per una capacità complessiva – sommata al servizio Sob – di circa 2mila passeggeri all’ora. I collegamenti diretti per Faido saranno garantiti con cadenza semi-oraria dal Sottoceneri e dal Comasco e con cadenza oraria dal Varesotto.



Il Comitato di tappa ha inoltre attivato navette dedicate sulle seguenti tratte:

Roccabella–Acquarossa–Corzoneso : 9–12.30

: 9–12.30 Ambrì – Faido : 9–11.30

: 9–11.30 Faido – Carì: 9–12.45



Per avere il proprio posto sulla navetta ci si può prenotare sul sito bellinzona-cari26.ch.