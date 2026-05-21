Il Ceresio al Festival dei Laghi Europei. Una vetrina per le eccellenze turistiche sostenibili

Nuova vetrina internazionale per il Lago Ceresio. Dal 29 maggio al 1° giugno l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla parteciperà infatti al Festival dei Laghi Europei di Iseo – la più importante kermesse italiana dedicata ai territori lacustri – con uno spazio interamente riservato alle località di confine tra Italia e Svizzera. L’evento sarà l’occasione per mettere sotto i riflettori tutti i progetti di mobilità dolce e turismo outdoor portati avanti da tempo dalle diverse realtà del lago; in primo piano ci sono centri come Porlezza, Valsolda, Campione d’Italia e Porto Ceresio, che oggi puntano con decisione sulla nuova rete di piste ciclabili e sui collegamenti via acqua.

Questa trasferta garantirà inoltre la giusta ribalta alle eccellenze di alcune località più piccole, dai comuni della riva ai borghi dell’entroterra come Brusimpiano, Claino con Osteno, Carlazzo e la Valganna; territori che negli ultimi anni hanno investito risorse per migliorare le attrazioni, creare nuovi percorsi naturalistici e offrire ai visitatori i sapori tipici della zona. Come sottolineato dal vicepresidente dell’ente, Giovanni Bernasconi, l’iniziativa permette di unire le forze dei diversi comuni per presentare il bacino come un’unica meta organizzata e competitiva agli occhi del pubblico internazionale.

A Iseo non mancheranno, poi, i contatti diretti con le agenzie di viaggio e i tour operator, fondamentali per incrementare le prenotazioni anche nei mesi meno affollati puntando sulla qualità delle strutture e delle produzioni artigianali locali. La sfida, a detta dell’Autorità, è proprio quella di attirare sul territorio un visitatore in cerca di un’esperienza alternativa e sostenibile, dove le escursioni a piedi, le gite in barca e la scoperta di angoli storici ancora poco conosciuti dell’area insubrica diventano il fulcro dell’intera proposta turistica.