Autobus troppo pieni, studenti lasciati a terra, genitori preoccupati e arrabbiati per i disagi legati al trasporto pubblico in questi primi giorni di scuola a fronte peraltro di un nuovo aumento dei titoli di viaggio.

Sulla pagina Facebook di Espansione Tv aumentano le segnalazioni degli utenti di Asf Autolinee. Le linee più problematiche risultano essere quelle del Lago. Sia quelle per Menaggio che quelle per Bellagio. Proprio la C30 per Bellagio ieri pomeriggio in piazza Matteotti si presentava così. Una lunga coda di passeggeri – studenti ma anche turisti con trolley e borsoni– pronti a salire.

Difficoltà legate all’affollamento vengono segnalate anche per la linea extraurbana C86 Cantù-Brenna-Anzano-Erba e persino sulla frequente linea urbana 1 con mezzi pieni tanto da non riuscire a salire all’uscita dalla scuola.

Qualcuno sottolinea ironicamente: “E’ dagli anni 80 che c’è lo stesso problema”.

Altri hanno ben chiaro che i disservizi sono legati alla carenza di autisti ma, come sottolineano anche i pendolari che si muovono in treno (ne parlavamo qui), pur comprendendo le difficoltà di tutti qualcuno si metta nei panni degli utenti che utilizzano il servizio pubblico per necessità. Basti fare l’esempio degli studenti che vivono nei paesi dell’Alto Lago che spesso partono molto presto al mattino e rientrano a pomeriggio inoltrato.