Il corridore professionista Davide Ballerini cambia squadra. Il canturino saluterò la Quick-Step: Ballerini ha infatti firmato un contratto di un anno con l’Astana Qazaqstan Team. Il comasco aveva già corso per una stagione nella compagine kazaka nel 2019.

“Posso dire che sono molto felice di tornare nel Team Astana Qazaqstan e sono sicuro che insieme potremo realizzare qualcosa di buono” ha detto Ballerini. “Conosco molto bene la squadra, è un gruppo solido dove le persone sanno come lavorare, come creare un buon ambiente e mettere tutto insieme. E so che la squadra sa vincere. Mi aspetto grandi cose dalla prossima stagione e sono sicuro che tutto andrà per il verso giusto sia per me che per la squadra. Ora con questo trasferimento sto ottenendo nuovi obiettivi, nuove motivazioni. Naturalmente prima di tutto vorrei concentrarmi sulle classiche del Nord e in particolare sulla Parigi-Roubaix”.

Saranno peraltro due i comaschi nella formazione kazaka. Lorenzo Fortunato (bolognese d’origine, erbese d’adozione) ha infatti sottoscritto un contratto di due anni proprio con l’Astana Qazaqstan Team.