Tutti convocati nel Como che sabato alle 16.15 a Genova è atteso dalla gara con la Sampdoria. Un match molto sentito, con i lariani in lotta per la promozione diretta in serie A.

Come ha anticipato mister Osian Roberts in conferenza stampa, tra gli azzurri non si registrano defezioni, la rosa è al completo. Nella Sampdoria mancherà invece per infortunio il terzino Antonio Barreca.

Tifosi del Como pronti a raggiungere in massa lo stadio Luigi Ferraris. Saranno in duemila ad incoraggiare la squadra nella sfida con i blucerchiati di mister Andrea Pirlo.

Dopo questa partita, gli azzurri sono attesi dalla partita interna con il Cittadella, in calendario mercoledì 1° maggio alle 15 allo stadio Sinigaglia.