Tre anni senza don Roberto Malgesini. Erano le 7 del mattino del 15 settembre 2020 quando il sacerdote venne ucciso a coltellate in piazza San Rocco a Como mentre, come ogni giorno, preparava le colazioni da distribuire ai senzatetto della città. Condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione per l’omicidio il tunisino Ridha Mahmoudi, uno dei poveri che lui stesso aiutava.

In questi tre anni si sono susseguiti riconoscimenti e iniziative in memoria di don Roberto, conosciuto da tutti come “il prete degli ultimi”. Dopo un anno da quei tragici eventi è stata a lui intitolata l’area davanti alla chiesa di San Rocco dove il sacerdote venne ucciso. Qui è stata posizionata una croce con la sua fotografia, un luogo di riflessione dove chiunque può portare un fiore o fermarsi per un momento di preghiera. A don Roberto, poi, nel 2022 è stato assegnato l’Abbondino d’Oro, la massima benemerenza civica di Como.

Questa sera il ricordo del sacerdote con una messa alle 20.30 nella chiesa di San Rocco. Al termine della celebrazione, una processione con le candele accese in via Milano fino alla chiesa di San Bartolomeo. Al termine l’adorazione alla Madonna Addolorata, una delle patrone della parrocchia.