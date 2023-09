Aggiudicato, a sorpresa, l’appalto per la riqualificazione dei Giardini a Lago di Como. Un colpo di scena dopo il rinvio della partenza dei lavori, prevista per il 12 giugno scorso, e quattro mesi di sostanziale stallo.

Il Comune ha assegnato l’opera al consorzio siciliano che si era classificato al secondo posto nella gara ma era stato escluso perché gli uffici di Palazzo Cernezzi avevano riscontrato la mancanza di un requisito. Ora il dietrofront, con l’annullamento del provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione dei lavori. La pratica ora è tornata alla ragioneria del Comune per una nuova verifica e per il completamento dell’iter per l’assegnazione definitiva, che potrebbe avvenire nel mese di ottobre.

Per il rifacimento dei Giardini a Lago è previsto un investimento di oltre 2,7 milioni di euro. Ad aggiudicarsi la gara era stata un’azienda di Casal di Principe, in provincia di Caserta. A pochi giorni dall’avvio dei lavori però il brusco stop perché la società non aveva completato la consegna dei documenti e l’aggiudicazione era decaduta.

Era entrato in gioco il secondo classificato, Helios Consorzio Stabile di Favara, in provincia di Agrigento. Nella fase di verifica dei requisiti però, gli uffici di Palazzo Cernezzi avevano evidenziato una carenza che aveva portato ad escludere anche questa azienda. Il consorzio ha presentato un ricorso al Tar contro il provvedimento e il Tribunale amministrativo della Lombardia ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esclusione del gruppo siciliano.

Ora la nuova svolta. Dopo l’intervento del Tar, il Comune di Como ha annullato in autotutela il provvedimento di esclusione del secondo operatore e ha aggiudicato la gara proprio al Consorzio di Favara. Attese ora le nuove verifiche per l’eventuale aggiudicazione definitiva. Il gruppo siciliano aveva offerto un ribasso del 15,9% rispetto all’importo a base d’asta.

I nuovi Giardini a Lago saranno caratterizzati dal cannocchiale verde che da viale Cavallotti porta al tempio Voltiano. Prevista la realizzazione di spazi dedicati a bar e alla realizzazione di eventi, nuovi giochi per i bambini, percorsi pedonali e aree verdi. In vista dei lavori di riqualificazione è stata demolita la casetta e l’area del minigolf. Per i lavori saranno smantellate le giostre e l’attuale area dedicata ai più piccoli. Ancora non è possibile indicare una data di avvio del cantiere.