Agli arresti domiciliari in casa della madre, nascondeva droga nell’abitazione e avrebbe anche in più occasioni minacciato e aggredito la donna. Il tribunale di Como ha disposto l’aggravamento della misura cautelare e il trasferimento in carcere per un 30enne di Giussano, in provincia di Monza Brianza. L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Seregno. L’uomo, nell’ultimo mese avrebbe avuto comportamenti aggressivi, minacciosi e violenti nei confronti della madre che lo ospitava in casa, tanto da far intervenire più volte i militari dell’Arma.

Nell’ultimo controllo dei carabinieri, il 30enne è stato trovato in possesso di tracce di cocaina e hashish, assunte da poco e di un telefono cellulare che utilizzava per i contatti con gli amici, in piena violazione delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari.

Il Tribunale di Como ha disposto la custodia in carcere. Il 30enne è stato trasferito nel carcere di Monza.