Pretende di cenare in pizzeria senza pagare e si rifiuta di lasciare il locale, aggredendo il titolare. E’ stato necessario l’intervento della polizia ieri sera in via Borsieri a Como per fermare il cliente molesto. L’uomo ha inveito anche contro gli agenti ed è stato arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. In carcere un 30enne marocchino irregolare in Italia, senza fissa dimora.

Alle 20 di ieri sera, il 30enne è entrato in una pizzeria in via Borsieri. Avrebbe preteso di cenare, dicendo però che non voleva pagare. Invitato a uscire, avrebbe minacciato e aggredito il titolare, che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

E’ intervenuta la volante della polizia di Stato. Alla vista degli agenti, il 30enne si è ulteriormente alterato, rifiutandosi di indicare le proprie generalità. Invitato a salire sull’auto di servizio per essere portato in questura, l’uomo avrebbe iniziato a inveire e minacciare i poliziotti e li avrebbe poi aggrediti. Tre agenti hanno avuto bisogno delle cure del pronto soccorso.

L’uomo è stato comunque bloccato e portato in questura. Ha continuato a minacciare e insultare gli agenti. E’ stato arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Processato oggi in tribunale a Como, dopo la convalida dell’arresto è stato portato in carcere al Bassone in attesa della prossima udienza, fissata per il 12 ottobre.