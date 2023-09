Oggi un nuovo passo nell’iter per la realizzazione del Palazzetto di Cantù con la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte da parte dei privati. Alle 18 la chiusura del bando. Nessuna comunicazione ufficiale sul numero di offerte presentate è arrivata oggi dalla Provincia di Como, che gestisce la gara, e dal Comune di Cantù. L’unica certezza è che la società Cantù Next ha depositato la sua offerta per la realizzazione e la gestione della nuova Arena della città.

Il nuovo progetto prevede la realizzazione di un palazzetto polifunzionale dotato di oltre 5mila posti a sedere, arena sportiva e tribune, campo di allenamento, spogliatoi e locali accessori. E ancora uffici amministrativi delle società, spazi commerciali, biglietteria e parcheggi. L’intenzione è quella di dare spazio non solo alla pallacanestro e alle altre attività sportive, ma anche a concerti, convention, iniziative culturali e sociali di ogni genere. L’investimento totale ammonta a circa 50 milioni di euro. Di questi la maggior parte sarà a carico di chi costruirà il palasport, mentre il contributo pubblico sarà da parte della Regione Lombardia e del Comune di Cantù.

Lunedì, dunque, è prevista in Provincia l’apertura ufficiale delle buste contenenti le offerte dei privati. Poi i tempi – secondo il Comune – dovrebbero essere brevi. L’area ora abbandonata e in preda al degrado dovrebbe essere messa a disposizione dell’impresa aggiudicataria, che dovrebbe iniziare a intervenire su questa e poi partire con la realizzazione del palazzetto. “Spero che prima della fine dell’anno possano iniziare i lavori – ha dichiarato il vicesindaco del Comune di Cantù Giuseppe Molteni – per vedere non tanto la posa della prima pietra quanto la posa dell’ultima. Questo è l’importante”.