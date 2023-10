Una giornata nei boschi a cercare funghi si è trasformata in tragedia per un 61enne comasco, morto dopo essere precipitato in una zona impervia in territorio di Bellano, in provincia di Lecco.

L’uomo, Giacomino Lazzari, viveva ad Alserio con la famiglia ed era il direttore dell’ufficio postale di Lora, a Como. Era originario proprio della zona di Bellano. Ieri mattina era andato in auto a Camaggiore ed era poi partito a piedi per andare a cercare funghi nella zona sopra Vendrogno.

Nella tarda mattinata, non vedendolo rientrare e non riuscendo più a contattarlo, i familiari hanno dato l’allarme. Sono scattate le operazioni di ricerca. Cinque squadre di vigili del fuoco, con personale del nucleo speleo alpino fluviale e gli esperti di topografia applicata al soccorso con l’unita di comando locale sono state inviate da Lecco e Bellano per ricercare il 61enne disperso. Inviato anche l’elicottero Drago per le ricerche dall’alto. Impegnati nelle operazioni anche gli operatori del soccorso alpino e del soccorso alpino della guardia di finanza.

Il 61enne è stato individuato nel tardo pomeriggio in una zona impervia. Sarebbe precipitato per circa 150 metri. L’uomo è stato raggiunto tramite la localizzazione del cellulare. Purtroppo Giacomino Lazzari era già senza vita quando è stato raggiunto. E’ morto probabilmente sul colpo per le ferite riportate nella caduta.